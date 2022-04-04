RAMAZAN İMSAKİYE
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Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı
04.04.2022 13:00

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Esenyurt’ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Olay dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Takip ettiği eski kız arkadaşı Kader Gökçe’yi (23) boynundan vuran Alparslan Ç. Daha sonra kendi kafasına da sıkarak intihar etmişti. Kader Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kozlu Gasilhanesi'ne götürülen genç kızın cenazesi Güngören Uhut Camii'de defnedilecek. Kader Gökçe'nin kuzeni Tolunay Uğurlu “Bu ülkede kadın cinayetleri son bulmuyor. Belki de bu yaptığınız binlerce haberden biridir. İnsanlar sadece başına geldiği zaman bu olayların ciddiyetinin farkına varıyor. Yine bir kadın cinayeti. Bu ülkede erkeğim demeye utanır hale geldim. Söyleyecek bir şey yok. Şahsı tanımıyorum. Önceden bir ilişkileri olmuştu anlaşamayınca da böyle bir şey yaptığı. Onu rahatsız etiği için daha önce mahkemeye verdi koruma istedi. Israrlara devam edince de böyle bir şey yaptı” şeklinde konuştu.

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