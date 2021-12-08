Sokak ortasında cinayet! Silahla başından vurularak öldürüldü…

Olay, saat 19.45'de Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 95 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nedim Ç. (35) sokakta arkadaşıyla yürüdüğü esnada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahla 3 el ateş etmesi sonucu başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı.

Başından vurulan Nedim Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, sokak içerisinde panik yaşandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalarının ardından olay yerindeki ceset incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

CİNAYET ANI KAMERADA