Haberler Yaşam Videoları Sokak ortasında cinayet! Silahla başından vurularak öldürüldü…

Sokak ortasında cinayet! Silahla başından vurularak öldürüldü…

Sokak ortasında cinayet! Silahla başından vurularak öldürüldü…
08.12.2021 22:34

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:09
Doğu'ya yatırım yapılmıyor...
Ana Sayfa 01:16
ASELSAN’dan satılacağı...
Ana Sayfa 00:54
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan...
Ana Sayfa 02:24
Osman Bey'in kararı...
Ana Sayfa 00:19
Chloe Loughnan sınırları...
Ana Sayfa 00:11
Hande Erçel spor salonundan...
Ana Sayfa 00:59
Masterchef Pelin eteğindeki...
Ana Sayfa 06:37
Muhalefete sert çıktı: Bu...
Ana Sayfa 00:16
''Bıçakladılar çocuğu''...
Ana Sayfa 00:39
Enis Arıkan'ın kardeşi...
Ana Sayfa 01:13
Alp Akar meğer Kenan...
Ana Sayfa 01:31
Bütçe görüşmeleri sırasında...

İstanbul Sultangazi’de bir kişi arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, saat 19.45'de Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 95 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nedim Ç. (35) sokakta arkadaşıyla yürüdüğü esnada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahla 3 el ateş etmesi sonucu başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı.

Başından vurulan Nedim Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, sokak içerisinde panik yaşandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalarının ardından olay yerindeki ceset incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Sultangazi'da bir kişinin sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi yolda yürürken arkalarından gelen diğer bir şahsın ateş açmaya başladığı, silah seslerini duyan vatandaşların olay yerinden kaçmaya çalıştığı ve saldırganın kaçtığı görülüyor.

SON DAKİKA