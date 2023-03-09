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Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
09.03.2023 00:29 - Son Güncelleme: 09.03.2023 00:46

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Edinilen bilgilere göre Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten bir eve ateşli silahla saldırı düzenlendi. Tarafların karşılıklı çatışmasının ardından edilen ihbarlar sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yeri ablukaya alındı. Olay yerinde bulunan 5 vatandaş pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucunda yaralandı. Sağlık ekiplerine hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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