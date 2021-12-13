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Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
13.12.2021 10:53

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Şanlıurfa’da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde yaşandı. Sokakta yürüyen yabancı uyruklu 22 yaşındaki Selva Hinedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden defalarca bıçaklana kadın, yere yığıldı. Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp kurumu morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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