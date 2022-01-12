Haberler Yaşam Videoları Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu
12.01.2022 15:42

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:08
TFF açıkladı! Maç ertelendi!
Ana Sayfa 00:49
HDP'li vekil Semra Güzel PKK...
Ana Sayfa 02:55
İki İETT otobüsü çarpıştı!...
Ana Sayfa 04:04
İsmail Kartal Fenerbahçe'nin...
Ana Sayfa 51:59
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:36
Ölümlü İETT kazasında şoför...
Ana Sayfa 00:56
Mersin'de DEAŞ'a yönelik...
Ana Sayfa 04:11
Türkiye nefesini tuttu Esra...
Ana Sayfa 01:12
HDP'li Güzel'in fezlekesi...
Ana Sayfa 02:04
Talimatı verdi: Ne gerekiyorsa...
Ana Sayfa 01:02
Serap Paköz'ün estetik...
Ana Sayfa 01:13
Bağcılar'da 4 katlı binanın...

Kahramanmaraş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı. Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti. Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı

Yaşam Videoları
SON DAKİKA