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Sokak hayvanları için toplandılar

Sokak hayvanları için toplandılar
28.10.2021 12:27
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi'nde çocuklar ve aileleri, sokak hayvanları için bir araya geldi. Moymul Mahallesi'nden Yetişenler Derneği Başkanı ve yönetimi çocuklara farkındalık oluşturmak adına sokak hayvanlarına mama ve su verdi. Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili Dernek Başkanı İsmail Özcan, "Moymul Mahallesinden Yetişenler Derneği olarak çocuklarımıza farkındalık oluşturmak adına sokakta yaşayan sessiz dostlarımıza mama ve su ikram edildi. Çocukların merhamet duygularını geliştirmek hem de sosyal duyarlılık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Katılımın yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Ayrıca çocuklarımızın mutluluğunu görmek, pandemi sürecinde sıkıntılı günler yaşayan çoğu zaman evde kalmak zorunda kalan evlatlarımızın bir nebze yüzünü güldürmek, bizleri son derece mutlu etmiştir" dedi.

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