Şoför yan yatıp yanan tırdan atlayarak kurtuldu

Edinilen bilgiye göre; Kayseri-Bünyan yolu üzerinde meydana gelen kazada; ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 38 ALL 789 plakalı tırın önüne iddiaya göre ölü domuz çıkınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tırın devrileceğini anlayan sürücü atlarken, yoldan çıkan tır bir süre devrildi. Tır devrildikten sonra alev alırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu tır çekici ile kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.