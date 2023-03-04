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Şoför önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptı, tır devrildi

Şoför önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptı, tır devrildi
04.03.2023 00:17 - Son Güncelleme: 04.03.2023 00:42

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgiye göre, kaza D100 Karayolu Çankırı kavşağında meydana geldi. 39 AAF 354 plakalı tır ile Tosya istikametinden İstanbul istikametine giden Zaim D., iddiaya göre önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarptıktan sonra makas kesen tır karayoluna devrildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne olay yerine gelen 112 ambulans sağlık ekipleri tarafından ayakta ilk müdahalesi yapıldı. Tosya İlçe Bölge Trafik ekipleri kaza yerinde gerekli uyarı ve trafik güvenliğini sağlayarak, kontrollü bir şekilde D100 Karayolu'nu trafiğe açtılar.

Yaşam Videoları
Tır sürücüsü Zaim D., "Özbekistan'dan yüklediğimiz tekstil ürününü İstanbul'a götürmek için yola çıktım. Tosya kavşağına yaklaştığım sırada yolda bir cisim gördüm, bu canlı bir hayvan da olabilir. Çarpmamak için direksiyonu kırdım. Sonrasında önce bariyere çarptım, direksiyon hakimiyetini kaybettim. Tır makas keserek yolun içine devrildi'' dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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