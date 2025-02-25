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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 18:02

Samsun’un İlkadım ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Muharrem Bulut (76) ve Saliha Kütükçü (71), evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Akşam aynı odada yatan ve sobayı dün kurdukları öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedeni, aynı evde kalan oğulları Alaiddin Bulut (50) tarafından bulundu.

Sabah saatlerinde anne ile babasının yattığı odaya giren Alaiddin Bulut, birini yerde, diğerini ise kanepe hareketsiz yatar halde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla yaşlı çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Daha önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden yaşlı çiftin kanser hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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