Slovenya, şiddetli yağışların neden olduğu selle mücadelesini sürdürüyor. Ülkenin kuzeyinde ve batısında meydana gelen sel felaketinde can kaybı yaşandı. Şiddetli yağışların vurduğu ülkede bir kadının Kamnik kasabasında, Hollanda uyruklu diğer 2 kişinin Kranj kenti yakınlarında dağlık bir bölgede ölü halde bulunduğu açıklandı. Polis Maja Adlesic 3 kişinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamnik'teki ölüme sel neden olurken, Kranj kenti yakınlarındaki dağlık bölgedeki ölümlere yıldırım çarpması neden olmuş olabilir. Ölümlerin nedenleri araştırılıyor." dedi.

Sel nedeniyle yolların ve köprülerin kapandığı ülkede Slovenya Çevre Dairesi hava durumu uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı. Şiddetli yağışların süreceğini ifade eden yetkililer nehirlerde taşkın yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Yetkililer ayrıca, Celje şehrinde yer alan Savinja Nehri kıyısındaki yaşayan binlerce kişinin tahliyesi için çalışmalara başladı.