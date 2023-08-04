PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 21:23 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 22:20

Slovenya’da sel ve yıldırımdan 3 kişi hayatını kaybetti!

Slovenya’nın kuzeyinde sel ve yıldırım çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Slovenya hükümet yetkilileri vatandaşlara 'evde kalın' uyarısında bulundu.

Slovenya, şiddetli yağışların neden olduğu selle mücadelesini sürdürüyor. Ülkenin kuzeyinde ve batısında meydana gelen sel felaketinde can kaybı yaşandı. Şiddetli yağışların vurduğu ülkede bir kadının Kamnik kasabasında, Hollanda uyruklu diğer 2 kişinin Kranj kenti yakınlarında dağlık bir bölgede ölü halde bulunduğu açıklandı. Polis Maja Adlesic 3 kişinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamnik'teki ölüme sel neden olurken, Kranj kenti yakınlarındaki dağlık bölgedeki ölümlere yıldırım çarpması neden olmuş olabilir. Ölümlerin nedenleri araştırılıyor." dedi.
Sel nedeniyle yolların ve köprülerin kapandığı ülkede Slovenya Çevre Dairesi hava durumu uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı. Şiddetli yağışların süreceğini ifade eden yetkililer nehirlerde taşkın yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Yetkililer ayrıca, Celje şehrinde yer alan Savinja Nehri kıyısındaki yaşayan binlerce kişinin tahliyesi için çalışmalara başladı.

SIRADAKİ VİDEO
Çorum'da köstebek tabancası patladı, panik anları kameralara yansıdı: 2 yaralı
04.08.2023Cuma
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 5 araca çarptı
04.08.2023Cuma
Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştüğü anlar kamerada
04.08.2023Cuma
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
04.08.2023Cuma
İstanbul'da "çakma forma" operasyonu! Binlerce sahte forma ele geçirildi!
04.08.2023Cuma
Bunlar da Var
Fenerbahçe’de Ekambi sesleri! 00:25
Fenerbahçe’de Ekambi sesleri!
04.08.2023Cuma
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadeleye devam... 00:33
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
04.08.2023Cuma
TSK’nın ilk kadın amirali: Gökçen Fırat 01:02
TSK’nın ilk kadın amirali: Gökçen Fırat
04.08.2023Cuma
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! PKK-YBŞ’nin sözde genel kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi 02:18
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon!
04.08.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA