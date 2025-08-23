Siverek’te adliye çıkışı saldırı kamerada: 2 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, adliye çıkışı bindirildikleri jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kuzen yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
ADLİYE ÇIKIŞINDA KURŞUN YAĞMURU
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, adliye çıkışında bindirildikleri jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırıda kuzenler Yılmaz S. (44) ve Necati S. (39) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ZORLA GETİRME KARARIYLA ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı bulunan Yılmaz S. ve kuzeni Necati S., jandarma tarafından Siverek Adliyesi'ne getirildi. İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen kuzenlere, adliye çıkışında silahla ateş açıldı.
2 KUZEN HASTANEYE KALDIRILDI
Kurşunların isabet ettiği Yılmaz S. ve Necati S. yaralanırken, jandarma aracında da hasar meydana geldi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Görüntülere, saldırganın adliye çıkışında kuzenlerin bulunduğu araca ateş ettiği anlar yansıdı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.