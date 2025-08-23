Siverek’te adliye çıkışı saldırı kamerada: 2 yaralı

ADLİYE ÇIKIŞINDA KURŞUN YAĞMURU

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, adliye çıkışında bindirildikleri jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırıda kuzenler Yılmaz S. (44) ve Necati S. (39) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ZORLA GETİRME KARARIYLA ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı bulunan Yılmaz S. ve kuzeni Necati S., jandarma tarafından Siverek Adliyesi'ne getirildi. İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen kuzenlere, adliye çıkışında silahla ateş açıldı.

2 KUZEN HASTANEYE KALDIRILDI

Kurşunların isabet ettiği Yılmaz S. ve Necati S. yaralanırken, jandarma aracında da hasar meydana geldi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülere, saldırganın adliye çıkışında kuzenlerin bulunduğu araca ateş ettiği anlar yansıdı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.