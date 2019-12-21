Sivas'ta yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı 21.12.2019 17:48

Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybederken nişanlısı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Ankara karayolu üzerinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ankara istikametine ilerleyen B.K. idaresindeki 58 AT 458 plakalı yolcu otobüs, kavşakta dönüş yapan Coşkun Yurduseven isimli polis memuru idaresindeki 35 KHA 85 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası polis memuru ve araçta bulunan nişanlısı Filiz A. araçta sıkıştı. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Yurduseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nişanlısı Filiz A.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, hayatını kaybeden polis memuru Yurduseven'in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi. Nişanlı çiftin yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.