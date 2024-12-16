Sivas’ta yangın telaşı: Alzheimer hastası kadın öldü

Sivas'ın Hafik ilçesinde Alzheimer hastası 68 yaşındaki Meryem Işkın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Sabah saat 08.30 sıralarında yalnız yaşadığı evde çıkan yangını fark eden çevredekiler, köy muhtarı Hasan Yaralı'ya haber verdi. Yaralı ve komşuları yangına suyla müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak evin yatak odasında Meryem Işkın’ın cansız bedeni bulundu. Köy muhtarı Hasan Yaralı, yangının sobayı yakmaya çalışırken Meryem Işkın’ın eteğinin tutuşmasından kaynaklandığını belirtti. Sağlık ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrası Işkın’ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından cenaze, yakınlarına teslim edilerek köyünde defnedilmek üzere götürüldü.