SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sivas’ta trafik kazası: Devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı!
Haberler Yaşam Videoları

Sivas’ta trafik kazası: Devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 5.05.2025 18:47:00

Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ters döndü. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı.

Sivas'ın Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda, saat 17.00 sıralarında, F.Ş. idaresindeki 58 AGA 123 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü.

Kazada, sürücü F.Ş. ile araçta bulunan H.Y. ve S.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Kahramanmaraş’ta feci kaza: Sürücü kamyonun altında kaldı!
05.05.2025Pazartesi
Hakkari Kırıkdağ’da hafif ticari araç Zap Suyu’na uçtu: 1 yaralı
04.05.2025Pazar
Bilecik Pazaryeri’nde trafik kazası: Takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı
04.05.2025Pazar
Bursa İnegöl’de motosiklet kazası kamerada: 1 yaralı
04.05.2025Pazar
Nevşehir’de kayıp şahıs evinde ölü bulundu
04.05.2025Pazar
Bunlar da Var
Şişli’de tüyler ürperten kadın cinayeti kamerada! 01:55
Şişli'de kadın cinayeti! Tüyler ürperten görüntü kamerada!
05.05.2025Pazartesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı! İşte o anlar 00:16
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı!
04.05.2025Pazar
Ankara Çubuk’ta silahlı saldırı: Hatice Çınar toprağa verildi 03:06
Ankara Çubuk’ta silahlı saldırı: Hatice Çınar toprağa verildi
04.05.2025Pazar
Amasya Merzifon’da anne cinayeti: Oğlu gözaltına alındı 00:35
Amasya Merzifon’da anne cinayeti: Oğlu gözaltına alındı
04.05.2025Pazar
CANLI YAYIN