Sivas’ta trafik kazası: Devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı!

Sivas'ın Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda, saat 17.00 sıralarında, F.Ş. idaresindeki 58 AGA 123 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü.
Kazada, sürücü F.Ş. ile araçta bulunan H.Y. ve S.Y. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.