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Sivas’ta Sibirya soğukları

Sivas’ta Sibirya soğukları
24.12.2021 14:02

OTOMATİK OYNAT

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Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Dipsizgöl şelalesi dondu. Türkiye’nin en düşük hava sıcaklıklarının ölçüldüğü Sivas’ta hayat adeta dondu. Sıfırın altında 29.7 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu. Dondurucu soğuklar ile il genelinde etkisini gösterdi. Sivas’ın Doğarşar ilçesi sınırları içerisindeki Dipsizgöl şelalesi dondu. Şelalede oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları havadan görüntülerdi. Ortaya izlemeye doyulmayacak manzaralar çıktı. Şelaleye adını veren Dipsiz göl ise beyaz örtünün içerisinde nazar boncuğunu andıran görüntü oluşturdu.

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