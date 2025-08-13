PODCAST CANLI YAYIN

Sivas'ta samanlık yangını faciası: 6 bin balya ve 4 traktör kül oldu

Sivas'ta İnceağaç köyünde samanlıkta çıkan yangın kısa sürede yayılarak 6 bin balya ve 4 traktörü küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçeye bağlı İnceağaç köyünde yaşandı. Akşam saatlerinde H.P.'ye ait samanlıkta bilinmeyen bin nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Samanlıkta ve dışarıda istifli ot balyaları alev topuna döndü. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 6 bin balya ve park halindeki 4 traktör yanarak küle oldu. Öte yandan H.P.'nin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattıkları çalışma sürüyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Bunlar da Var

Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Anamur'da kadın cinayeti!
Anamur'da kadın cinayeti!
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle