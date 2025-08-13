Sivas'ta samanlık yangını faciası: 6 bin balya ve 4 traktör kül oldu

Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçeye bağlı İnceağaç köyünde yaşandı. Akşam saatlerinde H.P.'ye ait samanlıkta bilinmeyen bin nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Samanlıkta ve dışarıda istifli ot balyaları alev topuna döndü. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 6 bin balya ve park halindeki 4 traktör yanarak küle oldu. Öte yandan H.P.'nin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattıkları çalışma sürüyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.