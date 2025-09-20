Sivas'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. B.T.Ş. yönetimindeki 58 AGY 688 plakalı motosiklet, Sivas-Ankara kara yolunun Tokat Bulvarı Adliye Kavşağı'nda Y.G. idaresindeki 07 BFL 439 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.T.Ş. sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi