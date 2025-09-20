PODCAST CANLI YAYIN

Sivas'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. B.T.Ş. yönetimindeki 58 AGY 688 plakalı motosiklet, Sivas-Ankara kara yolunun Tokat Bulvarı Adliye Kavşağı'nda Y.G. idaresindeki 07 BFL 439 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.T.Ş. sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Bunlar da Var

İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle