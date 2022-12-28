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Sivas’ta otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Sivas’ta otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı
28.12.2022 18:34

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgilere göre, kaza Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ş.Y. idaresindeki 06 DH 0280 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarpıp ters döndü. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 çocuk yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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