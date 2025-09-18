Sivas’ta otomobilde patlama: 3 çocuk yaralı

Sivas'ta gece yarısı yaşanan patlama, paniğe neden oldu.

Olay, Diriliş Mahallesi Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 AFZ 458 plakalı Opel marka aracın içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında araçta bulunan E.Ü., E.Ü. ve M.T.Y. isimli 3 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra çocuklar şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araçta yapılan incelemede çakmak gazı tüpü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.