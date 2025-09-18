PODCAST CANLI YAYIN

Sivas’ta otomobilde patlama: 3 çocuk yaralı

Sivas’ta bir aracın içinde çakmak gazı nedeniyle meydana gelen patlamada 3 çocuk yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta gece yarısı yaşanan patlama, paniğe neden oldu.

Olay, Diriliş Mahallesi Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 AFZ 458 plakalı Opel marka aracın içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında araçta bulunan E.Ü., E.Ü. ve M.T.Y. isimli 3 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra çocuklar şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araçta yapılan incelemede çakmak gazı tüpü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle