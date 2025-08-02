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Sivas’ta otomobil takla attı: Lastik koptu! 1 yaralı

Sivas’ta seyir halindeyken lastiği kopan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta lastiği kopan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği kopan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun 11. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Erzincan'a seyir halinde olan M.A. idaresindeki 34 EB 6680 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle lastiğinin kopması sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı.

Kazada araç sürücüsü M.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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