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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 18:49 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 18:49

Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 1’i bebek 6 kişi yaralandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde bulunan 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Gücük köyü tren istasyonu yakınında meydana geldi. N.I. idaresindeki 58 ACJ 751 plakalı Ford marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü N.I.'nın yanı sıra araç içerisinde bulunan D.Y., K.Ş., A.I., Y.S.Ş. ve bir bebek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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