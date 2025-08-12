Sivas’ta minibüs şarampole uçtu: 6 yaralı
Sivas’ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Kaza, öğle saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğanak köyü yakınlarında meydana geldi. H.F. idaresindeki 34 BDU 306 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü H.F. ile S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar ambulanslarla İmranlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.