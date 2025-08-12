PODCAST CANLI YAYIN

Sivas’ta minibüs şarampole uçtu: 6 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Kaza, öğle saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğanak köyü yakınlarında meydana geldi. H.F. idaresindeki 34 BDU 306 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

6 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü H.F. ile S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar ambulanslarla İmranlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle