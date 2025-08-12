Sivas’ta minibüs şarampole uçtu: 6 yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, öğle saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğanak köyü yakınlarında meydana geldi. H.F. idaresindeki 34 BDU 306 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü H.F. ile S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ambulanslarla İmranlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.