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Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
06.02.2022 08:39

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Ankara'dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü Sivas'ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Van istikametine gitmekte olan Kamilkoç firmasına ait 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsübü, Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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