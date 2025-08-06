Sivas’ta kavşakta feci kaza: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki ayrı kaza: 1 ölü 2 yaralı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. 58 TL 420 plakalı araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gece yarısı meydana gelen kaza, Şarkışla ilçesi Stadyum Caddesi üzerindeki 60. Yıl Spor Salonu önündeki kavşakta yaşandı. Kavşağa kontrollü geçiş sırasında dikkatsizce giren G.Y. yönetimindeki 01 CZD 05 plakalı Suzuki marka otomobil ile B.Y. idaresindeki 58 TL 420 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik ışıklarında kontrollü geçiş sırasında kavşağa dikkatsizce giren iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı, 2 kişi araçta sıkıştı.