Sivas’ta kavşakta feci kaza: 7 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrollü geçiş sırasında kavşağa dikkatsizce giren iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik ışıklarında kontrollü geçiş sırasında kavşağa dikkatsizce giren iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı, 2 kişi araçta sıkıştı.
Gece yarısı meydana gelen kaza, Şarkışla ilçesi Stadyum Caddesi üzerindeki 60. Yıl Spor Salonu önündeki kavşakta yaşandı. Kavşağa kontrollü geçiş sırasında dikkatsizce giren G.Y. yönetimindeki 01 CZD 05 plakalı Suzuki marka otomobil ile B.Y. idaresindeki 58 TL 420 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. 58 TL 420 plakalı araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.