RAMAZAN İMSAKİYE
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Sivas'ta karakış geri döndü sıcaklık 15 derece birden düştü

Sivas'ta karakış geri döndü sıcaklık 15 derece birden düştü
13.04.2022 12:27

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Sivas’ta yağan karla birlikte hava sıcaklığı 15 derece birden düştü, Nisan ortasında şehir merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü. Sivas’ta uzayan Kış ve bitmek bilmeyen soğuklar Nisan ayında da devam etti. Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar ulaştığı Sivas’ta, bahar geldi denilirken bugün hava sıcaklığı yeniden sıfırın altına düştü. Bazı vatandaşlar Nisan ortasında bu kadar soğuk olmasını normal karşılarken, bazı vatandaşlar da Sivas’ta Nisan ayında soğuk havaları çokta anormal olmadığını belirtti. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar havanın soğuk olduğunu belirtti. Şehir merkezinde sıfırın altında 6 derece ölçülen hava sıcaklığı Geminbeli geçidinde sıfırın altında 10.5 derece olarak kayıtlara geçti.

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