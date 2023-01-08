Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Fahreddin Paşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimin de meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 58 ACH 284 plakalı BMW marka otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 34 AP 0811 plakalı Ford marka hafif ticari araç cadde kesiminde çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçların içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.