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Sivas'ta feci kaza! 12 metreden tarlaya uçtu: 1'i ağır 4 yaralı

Sivas'ta feci kaza! 12 metreden tarlaya uçtu: 1'i ağır 4 yaralı
17.11.2020 17:31
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Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Araç hurdaya dönerken, otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu, aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldızeli-Şarkışla karayolu Nevruz köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Şarkışla istikametine giden S.İ. yönetimindeki 34 NVJ 99 plakalı otomobil, öndeki aracı geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Kaza da aynı aileden anne N.İ. baba S.İ. ve çocukları B.İ (12) ile R.İ. (10) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne N.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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