RAMAZAN İMSAKİYE
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Sivas’ta dilencilerin ilginç yöntemi! Marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alıyorlar

Sivas’ta dilencilerin ilginç yöntemi! Marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alıyorlar
30.04.2021 22:07
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Sivas’ta vatandaşlara duygu sömürüsünde bulunarak marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alan dilenciler yakalandı.


Edinilen bilgilere göre Erzincan ve Kayseri illerinden Sivas'a gelen 4 dilenci market önlerinde bekleyerek vatandaşlara gıda aldırdı. Dilenciler vatandaşların olay yerinden uzaklaşmasıyla aldıkları gıdalara markete geri iade etti. Ürünlerin parasını alan dilenciler daha sonra bir vatandaşın fark etmesiyle yakalandı. Durumun bildirilmesi üzerine devreye giren Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri R.K., M.K, S.D., ve Ş.D. adlı dilencileri zabıta müdürlüğüne götürdü. Dilencilerin üzerinde yapılan incelemede 675 lira çıktı. Öte yandan, dilencilerin yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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