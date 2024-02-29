Sivas’ın tarımsal ve içme suyunda kullanılan Pusat-Özen Barajında, kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle sular çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı. Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Pusat-Özen Barajı’nda kuraklığın etkisiyle sular kısmi olarak çekildi. Suların çekildiği barajda su altında kalan yerleşim yerleri kendisini gösterdi. Tarımsal ve içme suyu olarak kullanılan baraj, adeta alarm verirken su üzerinde beliren minare ise bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor. Yağışın olmaması ve barajın yeteri kadar beslenememesi ile birlikte oluşan endişe verici görüntü, dron ile havadan görüntülendi.