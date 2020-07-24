Sivas'ta Ayasofya için şükür kurbanı kesildi

24.07.2020 18:17

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bugün Nizam Derneği üyeleri şükür kurbanı kesti. Paşa Cami önünde toplanan dernek üyeleri 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı' pankartı açtı.