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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 21:45 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 21:45

Sivas’ta acı olay! Üzerine yıldırım düşen tarım işçisi ağır yaralandı

Sivas’ta bir tarım işçisi arazide çalıştığı esnada üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan tarım işçisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 16:00 sıralarında Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyünde meydana geldi. Nevşehir'den patates ekimi yapmak için Sivas'a gelen O.D. (28), traktörle birlikte tarlada çalıştı. Traktörden indiği sırada üzerine yıldırım düşen O.D. ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılanan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan O.D.'nin tedavisi sürüyor.

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