Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülhamit Bıyık (18) idaresindeki 60 ACN 026 plakalı motosiklet, M.C. idaresindeki 58 ACS 876 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdülhamit Bıyık ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Bıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.