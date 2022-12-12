Sivas'ta 527 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 527 kilogram açık kıyılmış kaçak tütün ve 23 kilogram bandrolsüz paket tütün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla il merkezinde iki iş yeri, bir ikamet ve bir şahsın aracında arama yaptı.

Yapılan aramalarda; bir adet elektrikli sigara sarma makinesi, 53 bin 700 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 bin adet boş makaron, 527 kilogram açık kıyılmış tütün ve 23 kilogram bandrolsüz paket tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.