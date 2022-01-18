Haberler Yaşam Videoları Sivas’ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı

Sivas’ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı

Sivas’ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı
18.01.2022 09:53

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:15
Deprem anı kamerada
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 28. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:15
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 10:43
Başkan Erdoğan’dan Arnavut...
Ana Sayfa 00:44
Yalnız Kurt 1. bölüm 4....
Ana Sayfa 01:05
Erdoğan’ın adı Arnavutluk’ta...
Ana Sayfa 02:20
Kızıl Soros Kavala için flaş...
Ana Sayfa 02:54
Başkan Erdoğan adının...
Ana Sayfa 02:09
Yunanistan'a Doğu Akdeniz şoku
Ana Sayfa 01:31
Bursa’da gençlerin kız...
Ana Sayfa 01:54
Dikkat çeken tektaş!...
Ana Sayfa 01:49
Ağlara takılan köpek balıkları...

Sivas’ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gece 8 aç kurt Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ekinli köyüne indi. Kurtlar köy meydanında bulunan bir köpeği parçaladı. Kurtların diğer köpeklere dokunmaması dikkat çekti. 16 yaşındaki Eyüp Üstündağ korku dolu bu anları cep telefonu kamerası ile kaybetti. Üstündağ sesler üzerine uyanıp odasının penceresinden baktığında gözlerine inanamadığını belirtip, “Köpeklerin havlaması ile uyandım. Pencereden baktığımda bir köpek yaralıydı. Kurtlar yaralı köpeği çekerek uzaklaştırdı. Bu anları cep telefonum ile çektim. Olay yerinde başka köpeklerde vardı ama kurtlar onlara dokunmadı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA