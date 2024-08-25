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Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğün yolu faciaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğün yolu faciaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024, 15:15   |   Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024, 15:15

Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğüne giden kişileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu çok 20’ye yakın kişi yaralandı. Edinilen ilk bilgilere göre kaza Sızır Kasabası yolu Dendil köyü yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan 06 EKS 341 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 27 kişinin bulunduğu araçta 20’ye yakın kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüsün Ankara’da Şarkışla ilçesine düğüne gidenleri taşıdıkları öğrenildi.

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