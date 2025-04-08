Sivas - Ankara karayolunda feci kaza: Araç camii bahçesine uçtu! 5 yaralı

Sivas-Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, D.K. yönetimindeki 61 AIF 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak camii bahçesine uçtu. Takla atan araç, elektrik direğine çarparak hurdaya döndü.
Kazanın ardından sürücü ve araçta bulunan E.B., Y.B., G.A., ve Ö.B.Y. yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.