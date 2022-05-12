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Şişli’de tünelde tehlikeli asker eğlencesi kamerada

Şişli’de tünelde tehlikeli asker eğlencesi kamerada
12.05.2022 10:01

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Şişli Dolmabahçe Tüneli’nde asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, tüneli kapatıp yolu trafiğe kestiler. Tünelde dans eden geçler motosikletle patinaj çekip tüneli dumana boğdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Şişli Bomonti Dolmabahçe Tüneli üzerinde gerçekleşti. Bir grup genç şahıs asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde trafikte tehlikeli bir şekilde ilerlerken, Dolmabahçe Tüneli’ne kadar geldiler. Tüneli kapatıp, yolu trafiğe kesen gençler motosikletle patinaj çekip tüneli dumana doğdu. Ayrıca gençler canını hiçe sayarak tünelin ortasında dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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