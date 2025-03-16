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Şişli’de silahlı saldırı kamerada: 1 ölü!
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Şişli'de silahlı saldırı kamerada: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 00:39 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 00:41

Şişli'de tadilat için gittiği daireden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli'deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireye tadilat amacıyla gelen Taşdan K. malzeme almak için sokakta bulunan park halindeki aracının yanına gitti. Bu sırada yeğeni olduğu iddia edilen Caner K., Taşdan K.’ya ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Taşdan K., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşdan K.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Caner K.’yı yakalama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan, silahlı saldırı çevrede bulunan bir iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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