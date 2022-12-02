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Şişli’de seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı anı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Şişli’de seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı anı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
02.12.2022 10:08

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Şişli’de silahlı bir şahıs, seyir halindeki motosikletteki iki kişiye silahla ateş açtı. Saldırı anı kameralara yansırken, motosikletteki iki şahıstan biri ağır şekilde yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü. Olay saat 13.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bekleyen silahlı bir şahıs, motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan F. G. (26) ve C. S.’ye (26) ateş açtı. Saldırı sonucu motosiklettekiler yaralanarak yere düşerken, saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Motosikletin arkasında oturan şahıs, bacağından ve kalçasından hafif şekilde yaralanırken, motosikletin sürücüsü ise belinden ağır şekilde yaralandı.

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