Şişli'de Mithat Topal isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi Silan Topal'ı ailesinin gözü önünde kaçırdı

İstanbul Şişli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İşte ayrıntılar...