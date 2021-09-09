Haberler Yaşam Videoları Şişli'de Mithat Topal isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi Silan Topal'ı ailesinin gözü önünde kaçırdı

Şişli'de Mithat Topal isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi Silan Topal'ı ailesinin gözü önünde kaçırdı

Şişli'de Mithat Topal isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi Silan Topal'ı ailesinin gözü önünde kaçırdı
09.09.2021 00:29 - Son Güncelleme: 09.09.2021 00:29
Ana Sayfa 00:29
Baş Belası 13. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:29
İkimizin Sırrı 6. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:29
İkimizin Sırrı 6. bölüm...
Ana Sayfa 00:32
Miss Turkey 2021 kazananı...
Ana Sayfa 00:33
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:01
Bakan Koca’dan önemli...
Ana Sayfa 00:44
Diyarbakır'da kaybolan 15...
Ana Sayfa 00:27
Aynur Aydın’dan bornozlu...
Ana Sayfa 01:51
Elazığ’da zincirleme trafik...
Ana Sayfa 01:24
CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’dan...
Ana Sayfa 04:22
Kilo vermek için boksa...
Ana Sayfa 00:15
Matrix 4 fragmanı izle!

İstanbul Şişli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İşte ayrıntılar...


İstanbul Şişli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İşte ayrıntılar...
Yaşam Videoları
SON DAKİKA