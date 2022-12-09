Şişli'de İspanyol turist kadına kapkaç kamerada

KAPKAÇ ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada kapkaç anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Yayaların yürüdüğü meydana giren motosikletin mağdura arkadan yaklaştığı, şüphelilerin kol çantasını aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlen operasyonda olayı gerçekleştiren şüphelilerden Doğukan M.(19) olayda kullandığı motosiklet ve çalıntı cep telefonu ile kısa sürede yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden 9 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

7 KAPKAÇ OLAYININ FAİLİ ÇIKTI

Soruşturma sonucunda şüphelinin Fatih ve Şişli bölgesinde meydana gelen 7 kapkaç olayının da faili olduğu belirlendi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Doğukan M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin kimliği belirlenen suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.