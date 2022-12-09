Haberler Yaşam Videoları Şişli'de İspanyol turist kadına kapkaç kamerada

Şişli'de İspanyol turist kadına kapkaç kamerada

Şişli'de İspanyol turist kadına kapkaç kamerada
09.12.2022 11:46

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:19
Bursa’da tehlikeli taşımacılık...
Yaşam 02:29
Sattığı Aracını Teslim Etmeye...
Yaşam 00:21
İzmir’de telefon hırsızlığı...
Yaşam 00:42
İnşaat malzemesi çalan şüpheli...
Yaşam 00:33
Konya’da korkunç kaza!
Yaşam 01:07
5 polisi yaralayan saldırgan...
Yaşam 04:26
Ortaokul öğrencisi kızların...
Yaşam 03:26
Kafkasör Yaylası'ndan masalsı...
Yaşam 00:29
İstanbul Esenyurt'ta sokak...
Yaşam 01:49
21 lise öğrencisi zehirlenme...
Yaşam 04:51
Oğlunun sanılan mezar taşı...
Yaşam 03:32
Fatih’te 3 katlı ahşap metruk...

Şişli'de bir alışveriş merkezi önünde yürüyen İspanyol turistin yanına motosikletle yaklaşarak çantasını çalan şüpheli gözaltına alındı. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansırken 7 ayrı kapkaçın faili olduğu anlaşılan şüpheli tutuklandı.

Yaşam Videoları

KAPKAÇ ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada kapkaç anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Yayaların yürüdüğü meydana giren motosikletin mağdura arkadan yaklaştığı, şüphelilerin kol çantasını aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlen operasyonda olayı gerçekleştiren şüphelilerden Doğukan M.(19) olayda kullandığı motosiklet ve çalıntı cep telefonu ile kısa sürede yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden 9 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

7 KAPKAÇ OLAYININ FAİLİ ÇIKTI

Soruşturma sonucunda şüphelinin Fatih ve Şişli bölgesinde meydana gelen 7 kapkaç olayının da faili olduğu belirlendi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Doğukan M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin kimliği belirlenen suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

SON DAKİKA