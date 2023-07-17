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Şişli’de gece kulübü önünde 2 saat arayla gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Şişli’de gece kulübü önünde 2 saat arayla gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
17.07.2023 10:17

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Şişli’de bir gece kulübü önünde 2 saat arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların önce motosikletle ardından da otomobille düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşine düştü. Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünün valeleriyle husumeti olduğu iddia edilen saldırganlar, önce motosikletle geldi. Kulübün önünden geçtiği esnada ateş açan saldırganlar, 2 kişiyi yaraladı. Kulüp önünde silahlı bir kişi de saldırgana ateşle karşılık verdi. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşam Videoları

Gece kulübü önünde 2 saat arayla gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Şişli'de bir gece kulübü önünde 2 saat arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların önce motosikletle ardından da otomobille düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı.

Polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşine düştü.

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünün valeleriyle husumeti olduğu iddia edilen saldırganlar, önce motosikletle geldi.

Kulübün önünden geçtiği esnada ateş açan saldırganlar, 2 kişiyi yaraladı. Kulüp önünde silahlı bir kişi de saldırgana ateşle karşılık verdi. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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