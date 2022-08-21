Şişli'de gece bekçilerine saldırı! 1 bekçi şehit, 4 bekçi yaralı

Şişli'de geç saate kadar devam eden düğünle ilgili şikayetlerin ardından düğünü sonlandırmak üzere bölgeye sevk edilen çarşı ve mahalle bekçileri ile düğüne katılanlar arasında olay çıktı. Taş ve sopalarla bekçilere yönelik saldırı gerçekleşirken, ekipler olaya biber gazı ile müdahale etti. Biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Bekçi Oltan Koca hastanede şehit oldu. Olayda 4 bekçi ise hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin düğünün sonlandırılması ile ilgili yaptığı uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı.

TAŞ VE KALASLARLA BEKÇİLERE SALDIRDILAR

Taş ve biber gazı ile yapılan saldırı sırasında kalabalığı dağıtmak isteyen ekipler, biber gazı kullandı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca, biber gazının da etkisi ile fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Oltan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaşanan olay sırasında 4 bekçinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

BEKÇİLER MESLEKTAŞLARININ YANINA KOŞTU

Koca'nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları hastanenin önüne akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de inceleme yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şişli'de sokak ortasında yapılan düğün için şikayet alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenerek kaldırıldığı hastanede şehit olan mahalle bekçisi Oltun Koca için İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, açıklama yayınladı.





İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21.08.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca, Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.