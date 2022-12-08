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Şişli'de durdurulan şüpheli taksiden uyuşturucu çıktı taksi sürücüsü gözaltına alındı

Şişli'de durdurulan şüpheli taksiden uyuşturucu çıktı taksi sürücüsü gözaltına alındı
08.12.2022 15:00

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Şişli'de asayiş uygulamaları sırasında şüphe üzerine durdurulan taksiden bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Üzerinden de uyuşturucu madde çıkan şoför ise gözaltına alındı. Şişli'de 07 Aralık'ta tarihinde saat 22.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde genel asayiş uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir ticari taksi polis ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsü Y.Y.'nin üzerinden 2 parça halinde 20,93 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise; 7 parça halinde satışa hazır şekilde 48,05 gram metamfetamin, 2 parça halinde satışa hazır şekilde 6,08 gram marihuana, 4 parça halinde satışa hazır şekilde 2,49 gram taş kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 29 bin 475 lira ve 5 euro nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

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