Şişli’de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada

Şişli’de bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen Musa K. (40), yaşadığı binanın önünde bağırarak küfür etmeye başladı. Şahıstan rahatsız olan çevredeki 3 kişi ise onu uyararak sessiz olmasını söyledi. Bunun üzerine şahısla diğerleri arasından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. evine girerek döner bıçağı aldı. Elinde bıçakla kendisine uyaran kişilere saldıran şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Taraflar yaşadıkları arbede sonucunda ayrılırken kimse yaralanmadı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.