Haberler Yaşam Videoları Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı

Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı

Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı
12.02.2022 09:45

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:41
Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 51:26
Mustafa Şen’den A Haber’de...
Ana Sayfa 00:31
Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi...
Ana Sayfa 00:23
YÖK duyurdu! Üniversite...
Ana Sayfa 00:23
Havva Öztel Kaliforniya’dan...
Ana Sayfa 02:59
İstanbul'da yangın! Patlamalar...
Ana Sayfa 00:22
Özel Haber | Viviano Messi...
Ana Sayfa 00:59
Oscarlı oyuncu THY'nin reklam...
Ana Sayfa 02:22
Sol şeritte tersten geldi...
Ana Sayfa 00:37
Dikkatsiz sürücü fark etmediği...
Ana Sayfa 01:39
Teğmen Şule Şahbaz! Bu...
Ana Sayfa 01:22
Yolcu otobüsü tırın dorsesine...

Şişli’de 5 farklı aracın camlarını kırarak içerisinde bulunan değerli eşyalarını çalan hırsız kameralara yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, zanlıyı yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirli tarihlerde çok sayıda araçtan hırsızlık yapan şahsı yakalamak için harekete geçti. Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 28 Ekim 2021 ile 20 Eylül 2021 tarihleri arasında, park halindeki araçların camlarını kırarak içerisinde bulunan değerli eşyaların çalındığı belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte yeri tespit edilen K.A Kağıthane’de bulunan bir apartta yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Adliyeye sevk edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA