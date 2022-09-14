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Şişli ve Bağcılar'da hırsızlık yapan şüpheliler kameralara böyle yakalandı

Şişli ve Bağcılar'da hırsızlık yapan şüpheliler kameralara böyle yakalandı
14.09.2022 16:14

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Bağcılar ve Şişli’deki bazı evlerde farklı zamanlarda hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şişli’de meydana gelen hırsızlık olayında kapı tokmakları çalındı. Bağcılar Demirkapı Mahallesinde ve Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık suçlarıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kendilerine gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde; önce 26 Ağustos 2022 tarihinde Bağcılar’daki evde hırsızlık anların kameraya yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri izlendi. O görüntülerde 2 şahsın olay günü ikamet kapısını zor kullanarak açtıkları ve içerideki eşyalara zarar verdikleri, ikamet sahibinin olay yerine ulaşması sonucu bölgeden koşarak uzaklaştıkları görüldü. 7 Eylül 2022 tarihinde Demirkapı Mahallesi’nde yapılan kontrollerde şüphelilerden E.M. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ayrıca “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan arandığı tespit edildi.

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