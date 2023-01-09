Şişli Mecidiyeköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına minibüs çarptı

Edinilen bilgilere göre olay Şişli Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı Caddesi’nde 17.30 saatlerinde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına, turist taşıyan VIP minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yere yığıldı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yayaya çarpan minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza esnasında olay yerinde olan Kazasız Kul Olmaz ekibi kurucusu Zahrettin Çelik, "Hala yayalara öncelik tanınmaması, trafikte bir saniye hoşgörü olmaması, ne kadar acı bir tablo içinde olduğumuzu gösteriyor. 15 yıldır bu ihmallerin kazaların yaşanmaması için bütün mecralarda bu kuralların önemine vurgu yapıyoruz. Yeni yılla girdik. Trafikte hoşgörülü olalım" dedi.