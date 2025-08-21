Şırnak’ta yangına giden itfaiye aracı devrildi: 5 yaralı! O anlar kamerada

YANGINA GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Olay, Cizre'nin Dirsekli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ecevit yönetimindeki 73 DS 597 plakalı itfaiye aracı, yangın ihbarına müdahale etmek üzere yola çıktı. Ancak olay yerine yakın bir noktada araç kontrolden çıkarak devrildi ve metrelerce sürüklendi.

5 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Kazada sürücü dahil 5 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YARALI HALDE YANGINA MÜDAHALE ETTİLER

Kazada yaralanan iki itfaiye erinin, sağlık ekipleri gelmeden önce yangına müdahale ettiği öğrenildi. Görev bilinciyle hareket eden ekip, kahramanlıklarıyla takdir topladı.

KAZA ANI KAMERADA

İtfaiye aracının devrilme anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın devrilip metrelerce sürüklendiği, ardından çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için olay yerine koştuğu anlar yer aldı.