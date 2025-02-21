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Şırnak’ta trafik kazası kamerada: Otomobil yaya ve kamyonete çarptı!
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Şırnak'ta trafik kazası kamerada: Otomobil yaya ve kamyonete çarptı!

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 18:00 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 18:00

Şırnak'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya ve park halindeki bir kamyonete çarptı. Yaya Bayram Y.'nin durumu iyi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak'ta otomobilin kaldırımdaki yaya ile kamyonete çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. C.T. idaresindeki 21 AFA 978 plakalı otomobil, kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Bayram Y.'ye, ardından da park halindeki 27 SY 452 plakalı kamyonete çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Bayram Y. ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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